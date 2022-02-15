***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 10:46
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001748
BIST
13:312.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 43,76
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:3113,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0664
|Açılış
|: 13,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:3115,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1439
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:31814,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,20
|Açılış
|: 814,77
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:29
|PKENT
|791,00
|7.912.277
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.678.007
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.527.233
|% 9,93
|
|DZGYO
|3,28
|18.522.444
|% 9,33
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|25.054.563
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,91
|17.671.914
|% -5,21
|
|THYAO
|29,38
|3.753.443.135
|% 2,73
|
|KRDMD
|11,90
|1.208.930.406
|% 3,39
|
|EREGL
|28,76
|880.887.094
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,12
|796.698.175
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,10
|725.975.866
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,12
|796.698.175
|% 0,98
|
|THYAO
|29,38
|3.753.443.135
|% 2,73
|
|KRDMD
|11,90
|1.208.930.406
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,30
|230.705.596
|% 1,77
|
|PETKM
|8,34
|481.260.417
|% 3,60
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6505
|13,6586
|% 0,49
|
|Euro
|15,4960
|15,5061
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,4672
|18,5599
|% 0,77
|
|Frank
|14,7179
|14,8065
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6315
|3,6497
|% 0,55
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-16,13
|
|Altın Gr.
|814
|815
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|5.403
|5.485
|8,00
|
|Tam
|5.382
|5.518
|13,95
|
|Yarım
|2.601
|2.669
|6,74
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|-2,57
|