***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:35
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002700
BIST
15:042.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,54
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:0413,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0536
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:0415,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0362
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:04828,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,22
|Açılış
|: 829,14
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.013.465
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.688.129
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.406.502
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.345.098
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.513.440
|% -9,77
|
|TDGYO
|6,58
|8.789.623
|% -7,19
|
|THYAO
|29,22
|2.168.811.389
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,56
|718.517.840
|% 0,43
|
|EREGL
|28,10
|460.045.862
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,90
|445.701.450
|% 0,99
|
|SISE
|13,14
|354.408.156
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|341.387.205
|% 0,25
|
|THYAO
|29,22
|2.168.811.389
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,56
|718.517.840
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,65
|92.592.925
|% -6,78
|
|ODAS
|1,31
|56.170.476
|% 1,55
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6303
|13,6353
|% 0,39
|
|Euro
|15,4846
|15,4914
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5088
|18,6017
|% 0,38
|
|Frank
|14,7459
|14,8347
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6218
|3,6399
|% 0,37
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,53
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.475
|5.612
|5,55
|
|Yarım
|2.646
|2.715
|2,69
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,01
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-1,73
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.29 ) 1, 813
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISATR, ISBTR, UZERB, PNLSN, MERIT
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ERSU, DZGYO, CEOEM
-
15:17
ATATP, BASCM, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:17
TUKAS, PAPIL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında