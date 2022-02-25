***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:03
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004349
BIST
14:511.934
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 82,71
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:5113,9836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0394
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:5115,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1468
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:51855,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 855,00
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.720.196
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,87
|119.917.833
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,77
|616.403.236
|% -2,71
|
|ULUUN
|6,30
|36.368.550
|% -2,48
|
|ARMDA
|62,00
|2.771.449
|% -2,29
|
|THYAO
|26,98
|4.720.641.891
|% 6,72
|
|EREGL
|30,20
|1.692.711.874
|% 3,85
|
|GARAN
|11,40
|970.933.273
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,08
|889.369.649
|% 5,02
|
|SASA
|44,96
|729.412.482
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|410.978.015
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,64
|676.314.619
|% 3,12
|
|THYAO
|26,98
|4.720.641.891
|% 6,72
|
|KLGYO
|0,87
|119.917.833
|% -5,43
|
|HUNER
|2,77
|350.775.687
|% 4,14
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9728
|13,9838
|% -0,28
|
|Euro
|15,6511
|15,6899
|% -0,98
|
|Sterlin
|18,7439
|18,8379
|% 0,17
|
|Frank
|15,0960
|15,1870
|% 0,04
|
|Riyal
|3,7319
|3,7506
|% 0,19
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|2,48
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,46
|
|Cumhuriyet
|5.749
|5.836
|-334,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,07
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,89
|
Seans Raporu
14:49
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