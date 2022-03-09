***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 17:24
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008736
BIST
17:452.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,13
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
17:4514,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1687
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
17:4516,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,3618
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2405
En Düşük
15,7698
17:45936,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -17,50
|Açılış
|: 936,51
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|14.522.205
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.550.406.651
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|444.403
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.307.528
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,75
|22.111.114
|% -6,46
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|15.274.046
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,12
|5.290.931.431
|% 3,24
|
|KRDMD
|14,23
|3.416.971.277
|% -2,47
|
|SASA
|55,80
|2.550.406.651
|% 9,95
|
|SISE
|13,07
|1.956.158.010
|% 1,24
|
|KOZAL
|140,40
|1.946.132.393
|% -2,90
|
|YKBNK
|3,72
|970.642.595
|% 2,76
|
|ODAS
|1,50
|352.496.767
|% 5,63
|
|KRDMD
|14,23
|3.416.971.277
|% -2,47
|
|DOHOL
|3,11
|647.067.390
|% 7,61
|
|THYAO
|26,12
|5.290.931.431
|% 3,24
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6220
|14,6306
|% 1,25
|
|Euro
|16,1422
|16,1838
|% 2,40
|
|Sterlin
|19,2406
|19,3371
|% 1,88
|
|Frank
|15,7159
|15,8106
|% 1,39
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% 1,26
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,67
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-16,49
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|-6,40
|