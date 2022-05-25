***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 11:54
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032281
BIST
14:412.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,76
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4116,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2351
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4117,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1042
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:41972,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,88
|Açılış
|: 972,12
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAGHL
|27,06
|5.019.855
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.580.514
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.070.501
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.736.936
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.651.279
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.049.470
|% -9,96
|
|SELVA
|8,60
|24.556.297
|% -8,51
|
|NUGYO
|5,73
|44.175.452
|% -6,53
|
|DOGUB
|4,49
|22.451.379
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,27
|29.080.606
|% -5,46
|
|SISE
|20,40
|1.906.161.004
|% 2,93
|
|THYAO
|41,86
|1.526.632.057
|% -0,71
|
|GARAN
|14,52
|1.330.131.700
|% -1,95
|
|ASELS
|23,66
|1.142.222.195
|% 2,60
|
|SAHOL
|19,76
|713.431.716
|% 0,30
|
|SISE
|20,40
|1.906.161.004
|% 2,93
|
|GARAN
|14,52
|1.330.131.700
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,56
|220.612.200
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|338.228.776
|% -0,68
|
|KARSN
|5,81
|360.357.720
|% -0,85
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3044
|16,3109
|% 1,46
|
|Euro
|17,3809
|17,4008
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,2981
|20,3999
|% 0,89
|
|Frank
|16,8521
|16,9537
|% 0,96
|
|Riyal
|4,3324
|4,3542
|% 1,25
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.441
|6.604
|64,04
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,49
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,13
|
Seans Raporu
14:41
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14:56XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 17, 509.00 milyon TL de
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14:54ESCOM
Yüzde 4.41 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 685, 817 adet işlem
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14:52VERUS
Yüzde 9.16 oranında artışla 61.95 lira fiyatla işlem gören hissede 567, 865 adet işlem
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 22 artarak (% 0.62 ) 2, 138