***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2022 10:21
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047948
BIST
10:232.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,33
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.543
10:2317,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8873
En Düşük
17,8322
10:2318,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1876
En Düşük
18,0653
10:23988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,52
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
989,72
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOBUR
|63,40
|6.731.788
|% 9,78
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|LIDFA
|10,71
|16.625.735
|% 7,85
|
|PEGYO
|2,37
|4.883.358
|% -7,06
|
|UFUK
|79,00
|493.680
|% -4,82
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,20
|90.346.143
|% -3,17
|
|MTRKS
|63,60
|622.755
|% -2,45
|
|THYAO
|49,46
|513.975.370
|% 0,94
|
|YKBNK
|4,74
|278.717.884
|% -0,21
|
|SISE
|21,14
|155.918.611
|% 0,48
|
|FROTO
|288,30
|155.449.522
|% 0,80
|
|EKGYO
|3,18
|117.228.019
|% -0,31
|
|YKBNK
|4,74
|278.717.884
|% -0,21
|
|EKGYO
|3,18
|117.228.019
|% -0,31
|
|TSKB
|2,52
|69.522.315
|% 0,80
|
|SKBNK
|1,52
|40.985.724
|% -1,30
|
|ADESE
|0,81
|18.255.047
|% 1,25
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8776
|17,8847
|% 0,15
|
|Euro
|18,1596
|18,1876
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4855
|21,5933
|% 0,32
|
|Frank
|18,4932
|18,6046
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7460
|4,7698
|% 0,18
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,24
|
|Altın Gr.
|988
|989
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.666
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.248
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,46
|