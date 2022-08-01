***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 11:34
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050175
BIST
12:412.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 47,73
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.640
En Düşük
2.600
12:4117,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:4118,4285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1076
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:411.020,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.020,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,97
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.598.386
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.072.259
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.357.997
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.938.066
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.804.873
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|80.081.147
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|63,20
|5.975.719
|% -8,34
|
|LIDFA
|8,20
|18.715.675
|% -7,34
|
|SISE
|22,94
|1.597.576.333
|% 5,13
|
|THYAO
|51,00
|1.184.770.640
|% 1,19
|
|SASA
|45,86
|1.045.755.476
|% 3,10
|
|TUPRS
|273,00
|604.920.840
|% 1,71
|
|EREGL
|28,04
|592.752.587
|% 1,52
|
|ODAS
|3,90
|529.055.226
|% 4,56
|
|EKGYO
|3,10
|421.695.298
|% 0,32
|
|YKBNK
|4,77
|345.580.736
|% 0,42
|
|SISE
|22,94
|1.597.576.333
|% 5,13
|
|SKBNK
|1,72
|117.484.023
|% 0,58
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9398
|17,9534
|% 0,23
|
|Euro
|18,4023
|18,4285
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9000
|22,0099
|% 0,70
|
|Frank
|18,8263
|18,9397
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,18
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.850
|16,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,35
|