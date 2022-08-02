***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:04
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050923
BIST
11:132.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 16,72
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1317,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0746
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9604
En Düşük
17,8517
11:1318,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:131.022,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.022,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,73
|39.444.654
|% 8,72
|
|YAYLA
|5,07
|3.793.927
|% -9,95
|
|IMASM
|64,95
|24.434.826
|% -7,28
|
|IHGZT
|0,78
|9.788.394
|% -7,14
|
|TATGD
|17,46
|46.177.520
|% -7,13
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|THYAO
|52,05
|1.375.937.462
|% 1,07
|
|SASA
|49,94
|1.068.843.095
|% 7,40
|
|SISE
|22,88
|842.203.106
|% -0,95
|
|EREGL
|28,14
|427.414.545
|% 0,36
|
|HEKTS
|35,24
|387.892.927
|% 3,65
|
|EKGYO
|3,15
|323.368.719
|% 0,32
|
|TSKB
|2,69
|217.034.102
|% 2,28
|
|KRPLS
|6,75
|357.281.604
|% 8,70
|
|ODAS
|3,89
|201.695.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|250.880.341
|% -0,21
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9620
|% 0,43
|
|Euro
|18,3749
|18,3937
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8275
|21,9370
|% -0,18
|
|Frank
|18,7735
|18,8866
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,25
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.824
|6.881
|-2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,37
|