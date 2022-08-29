***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:02
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058784
BIST
10:013.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,96
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.145
En Düşük
3.137
10:0118,1919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
10:0118,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0120
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
10:011.007,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,44
|Açılış
|: 1.007,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler10:01
|KLRHO
|20,70
|103.906.714
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|58.044.544
|% 0,00
|
|PCILT
|14,20
|22.299.328
|% 0,00
|
|TETMT
|233,90
|4.495.821
|% 0,00
|
|ULUFA
|3,67
|219.339.284
|% 0,00
|
|SILVR
|25,54
|5.110.523
|% -9,94
|
|KRPLS
|6,01
|44.921.361
|% -0,33
|
|KLRHO
|20,70
|103.906.714
|% 0,00
|
|OBASE
|15,60
|58.044.544
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,55
|29.820.642
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1823
|18,1919
|% 0,15
|
|Euro
|18,0752
|18,0853
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,1588
|21,2649
|% -0,48
|
|Frank
|18,6763
|18,7888
|% -0,26
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,34
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.768
|6.826
|-105,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,51
|