***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:56
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080484
BIST
17:454.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 37,67
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4519,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0726
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:451.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ALBRK
|3,08
|224.630.127
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|382.129.373
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|MANAS
|55,60
|177.068.808
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.854.002
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.348.546
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.931.160
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.500.134
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|9.510.642.607
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,29
|8.180.785.741
|% 4,63
|
|ISCTR
|10,21
|6.799.123.505
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,04
|6.507.339.870
|% 5,25
|
|EREGL
|37,32
|5.623.326.814
|% -0,74
|
|YKBNK
|11,29
|8.180.785.741
|% 4,63
|
|ISCTR
|10,21
|6.799.123.505
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,40
|1.437.479.506
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,60
|3.124.875.188
|% 0,72
|
|TSKB
|3,41
|1.749.613.238
|% 4,60
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6155
|% 0,08
|
|Euro
|19,3357
|19,3440
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,07
|
|Frank
|19,6800
|19,7985
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:45
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO