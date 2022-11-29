***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:13
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082777
BIST
14:584.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5818,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5819,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0860
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:581.052,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.052,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AKSGY
|6,38
|155.905.558
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.432.343
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|714.280.640
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|BAYRK
|9,72
|54.350.034
|% -7,95
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,20
|87.774.389
|% -6,90
|
|SEGYO
|3,30
|275.559.347
|% -6,25
|
|THYAO
|116,50
|7.554.316.143
|% 1,22
|
|SISE
|38,70
|5.654.225.202
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,78
|3.267.156.022
|% 3,28
|
|YKBNK
|11,92
|3.121.003.693
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,21
|3.020.609.131
|% 4,19
|
|EKGYO
|7,21
|3.020.609.131
|% 4,19
|
|SKBNK
|2,73
|783.440.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,92
|3.121.003.693
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,78
|3.267.156.022
|% 3,28
|
|ISCTR
|10,28
|2.235.317.947
|% -0,48
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6390
|% 0,07
|
|Euro
|19,3374
|19,3444
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3394
|22,4514
|% 0,68
|
|Frank
|19,5460
|19,6638
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.025
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|2,19
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:13KFEIN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 819 adet işlem
-
15:12HUNER
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 817, 176 adet işlem
-
15:11KRGYO
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 878 adet işlem
-
15:10GEREL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 047, 598 adet işlem
-
15:08SNICA
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 767, 766 adet işlem