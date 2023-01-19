***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 11:16
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103138
BIST
11:225.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 42,51
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.430
En Düşük
5.349
11:2218,7954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:2220,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0638
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3593
En Düşük
20,2399
11:221.157,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.157,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,02
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler11:20
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|172.708.892
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|110.330.282
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.551.533
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.074.005
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,80
|10.819.105
|% -7,48
|
|KZBGY
|27,70
|174.032.208
|% -4,94
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|BFREN
|5.390,00
|16.901.012
|% -3,64
|
|MEGAP
|6,97
|12.866.676
|% -3,46
|
|THYAO
|152,60
|4.719.271.719
|% 2,35
|
|EREGL
|40,92
|2.468.985.232
|% 0,84
|
|KRDMD
|19,51
|1.719.459.126
|% 0,46
|
|ASELS
|62,10
|1.463.064.138
|% -1,51
|
|SISE
|44,30
|1.436.975.514
|% 2,12
|
|KRDMD
|19,51
|1.719.459.126
|% 0,46
|
|YKBNK
|9,72
|700.920.801
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,45
|602.124.915
|% 0,36
|
|EREGL
|40,92
|2.468.985.232
|% 0,84
|
|SKBNK
|2,87
|149.826.200
|% -0,35
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7944
|18,7974
|% -0,01
|
|Euro
|20,3391
|20,3495
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,1267
|23,2427
|% 0,02
|
|Frank
|20,4553
|20,5785
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,01
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.847
|7.911
|32,00
|
|Yarım
|3.823
|3.871
|15,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.935
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|0,01
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,70
|