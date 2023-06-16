***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 10:04
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159325
BIST
10:005.520
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 24,36
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.519
En Yüksek
5.527
10:0023,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0264
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6847
En Düşük
23,4480
10:0025,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0506
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:001.492,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler10:00
|PASEU
|33,26
|5.992.321
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|3.247.713
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|METUR
|6,75
|4.615.907
|% 8,17
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6691
|23,6740
|% 0,11
|
|Euro
|25,9087
|25,9141
|% 0,20
|
|Sterlin
|30,2105
|30,3620
|% 0,18
|
|Frank
|26,4463
|26,6056
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2925
|6,3241
|% 0,05
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,34
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.772
|4.889
|5,00
|
|Çeyrek
|2.386
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,11
|