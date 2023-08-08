***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 11:05
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181904
BIST
'
11:597.442
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -27,73
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
11:5927,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0612
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
11:5929,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0199
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
11:591.681,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.681,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0236
|% 0,23
|
|Euro
|29,6827
|29,7042
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3463
|34,5185
|% -0,13
|
|Frank
|30,7985
|30,9840
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,01
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.252
|11.531
|385,00
|
|Yarım
|5.630
|5.792
|193,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.896
|97,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,09
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ODAS
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 23 kaybederek (% -0.36 ) 6, 633
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PAPIL, KLSER, SEKFK, TETMT, GLBMD, ASGYO, BAYRK, CVKMD, QNBFB
-
12:14
KLSER, AVHOL, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
MEGAP, SELVA, AKSUE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında