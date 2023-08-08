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***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

08.08.2023 11:05
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181904


BIST
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EKIZ 26,18 723.092 % 10,00  
KLSER 58,85 1.475.081.931 % 10,00  
CVKMD 325,60 299.018.344 % 10,00  
ONCSM 179,50 94.296.452 % 9,99  
TETMT 740,00 5.616.600 % 9,99  
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Dolar 27,0184 27,0236 % 0,23  
Euro 29,6827 29,7042 % 0,07  
Sterlin 34,3463 34,5185 % -0,13  
Frank 30,7985 30,9840 % 0,02  
Riyal 7,1803 7,2163 % 0,13  
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11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 -2,01  
Altın Gr. 1.678 1.679 -1,46  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.252 11.531 385,00  
Yarım 5.630 5.792 193,00  
Çeyrek 2.815 2.896 97,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 -0,03  
Gümüş Gr. 20,03 20,06 -0,03  
B. Petrol 84,25 84,25 -1,09  
Seans Raporu 11:59
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