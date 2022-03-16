***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2022 19:14
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2022 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010942
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
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2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,6300
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14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0813
|Açılış
|: 16,1600
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|Önceki Kapanış
|: 16,0900
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16,2300
En Düşük
16,0528
18:05902,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,51
|Açılış
|: 902,56
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6569
|14,6945
|% -0,03
|
|Euro
|16,1340
|16,1703
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1954
|19,2917
|% 0,46
|
|Frank
|15,5255
|15,6191
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-8,89
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,12
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,70
|