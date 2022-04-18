***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2022 20:42
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021644
BIST
18:002.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
18:0014,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6571
En Düşük
14,6093
18:0015,8123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0141
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7759
18:00932,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,04
|Açılış
|: 932,22
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6450
|14,6532
|% 0,14
|
|Euro
|15,7918
|15,8111
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,0026
|19,0979
|% -0,28
|
|Frank
|15,4423
|15,5353
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|5,91
|
|Altın Gr.
|935
|935
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,38
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 43, 869.00 milyon TL de
-
17:59KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 453, 104 adet işlem
-
17:57KTSKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 979, 147 adet işlem
-
17:56MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 610, 553 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 668, 374 adet işlem