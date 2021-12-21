***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.12.2021 16:21
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 16.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21 Aralık 2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985220
BIST
17:511.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,54%
|| -85,96
|Açılış
|: 1.833
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|Önceki Kapanış
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1.896
En Düşük
1.784
17:5112,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
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|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
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12,7919
En Düşük
12,0745
17:5114,1015
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,6023
17:51720,19
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
|: 720,19
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|Önceki Kapanış
|: 720,19
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735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|34,00
|32.996.675
|% 700,00
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.274.174
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,40
|57.408.147
|% 293,05
|
|KRDMA
|7,98
|101.878.784
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,17
|53.225.981
|% 250,42
|
|YESIL
|1,86
|17.859.509
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,27
|11.961.502
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,69
|27.146.121
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,81
|16.893.056
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,49
|10.816.244
|% -22,35
|
|GARAN
|11,98
|4.775.757.182
|% 5,27
|
|SISE
|13,28
|3.287.814.277
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.071.816.595
|% -9,98
|
|THYAO
|19,07
|2.334.928.021
|% -4,32
|
|YKBNK
|3,47
|2.162.871.917
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.162.871.917
|% 3,27
|
|GARAN
|11,98
|4.775.757.182
|% 5,27
|
|TSKB
|1,47
|407.572.744
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|610.922.582
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.287.814.277
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6131
|16,6964
|% 0,26
|
|Frank
|13,5029
|13,5842
|% -0,01
|
|Riyal
|3,3208
|3,3374
|% -0,16
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,25
|
|Altın Gr.
|720
|720
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,11
|0,06
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:51
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17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem