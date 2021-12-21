***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 16.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21 Aralık 2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985220BIST