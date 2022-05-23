***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantılar ve Çalışma Düzeni" başlıklı 16.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 23.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 23.05.2022 tarih, 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031801BIST