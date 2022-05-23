***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.05.2022 16:47
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantılar ve Çalışma Düzeni" başlıklı 16.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 23.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 23.05.2022 tarih, 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031801
BIST
17:512.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,24
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5115,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1348
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5116,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:51937,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,43
|Açılış
|: 937,13
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KAPLM
|72,60
|19.296.478
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.649.443
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.548.285
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.543.537
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.290.016
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,12
|27.005.948
|% -9,24
|
|OZRDN
|9,19
|2.464.245
|% -8,10
|
|ORCAY
|18,33
|129.075.727
|% -7,00
|
|THYAO
|42,96
|3.361.670.974
|% 0,23
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|ASELS
|23,50
|2.190.317.343
|% 3,16
|
|SISE
|19,29
|1.982.708.326
|% -0,67
|
|SAHOL
|19,59
|1.562.609.493
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,28
|549.950.461
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,40
|1.263.999.489
|% 1,62
|
|KARSN
|5,84
|1.307.676.404
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,58
|531.785.721
|% -1,90
|
|GARAN
|15,24
|3.020.233.746
|% -6,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7256
|15,7380
|% -0,85
|
|Euro
|16,7848
|16,8084
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,6985
|19,7973
|% -0,35
|
|Frank
|16,2305
|16,3283
|% 0,07
|
|Riyal
|4,1790
|4,1999
|% -0,94
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,41
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,21
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de