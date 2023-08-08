***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
08.08.2023 00:27
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181832
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,0366
En Düşük
26,9429
18:0529,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0560
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
30,1939
En Düşük
29,6516
18:051.681,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.680,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.683,35
En Düşük
1.676,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9957
|27,0208
|% 0,22
|
|Euro
|29,7350
|29,7591
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,3961
|34,5686
|% 0,01
|
|Frank
|30,8048
|30,9904
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1725
|7,2085
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|1,83
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.047
|11.155
|9,00
|
|Yarım
|5.528
|5.603
|4,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.801
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|0,02
|
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