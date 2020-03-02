***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Açıklamalar28 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi Faaliyet Raporumuzun kapak sayfaları teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememiştir. Kapak sayfalarını içeren Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823456BIST