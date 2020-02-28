***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 747.451.738 825.291.983Satışların Maliyeti18 -669.863.435 -746.002.715TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.588.303 79.289.268BRÜT KAR (ZARAR)77.588.303 79.289.268Genel Yönetim Giderleri19 -34.269.585 -36.472.632Pazarlama Giderleri19 -68.135.914 -77.435.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 85.575.622 48.749.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -47.293.396 -46.699.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.465.030 -32.568.151Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 111.406 21.878FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.576.436 -32.546.273Finansman Giderleri23 -10.571.943 -4.707.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.004.493 -37.253.352Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.294.006 -609.372Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.034.248 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.259.758 -609.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-289.513 -37.862.724DÖNEM KARI (ZARARI)-289.513 -37.862.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-289.513 -37.862.724Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,01790000 -7,79070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.711.888 -21.307.127Dönem Karı (Zararı)-289.513 -37.862.724Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-289.513 -37.862.724Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.672.584 65.514.475Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 22.491.445 9.359.693Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.533.223 11.128.410Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.521.098 10.712.238Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -987.875 416.172Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler36.991.915 40.820.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.190.000 1.268.880Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-375.000 416.445Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 35.176.915 39.134.733Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.462.117 3.605.011Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.011.466 -678.547Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 10.217.847 4.335.219Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.448.114 -1.332.342Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri3.703.850 1.280.681Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler188.561 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.294.006 609.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-88.683 -8.069Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-88.683 -8.069Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -36.200.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.323.163 -7.822.839Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.212.902 -81.866.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)87.622 408.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.125.280 -82.274.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.324 -3.911İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.324 -3.911Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.220.050 -926.115Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.623.720 7.899.805Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.588.016 83.158.756İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-77.988.589 71.186.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.599.427 11.971.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)421.176 -231.789Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.102.380 -15.073.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-291.051 -779.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-407.409 -1.066.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)116.358 287.695Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.940.092 19.828.912Alınan Temettüler22 -22.723 -13.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.204.987 -507.509Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -37.436.995 -40.349.752Vergi İadeleri (Ödemeleri)-307.091 -264.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)20 36.200.000 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.132.323 65.914.853Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 72.475.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.676 96.432Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.676 96.432Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.262.188 -7.348.935Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.262.188 -7.348.935Alınan Temettüler22 22.723 13.809Alınan Faiz20 1.011.466 678.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.085.154 -40.388.069Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.833.084 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.833.084 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları17 -1.861.784 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 47.559.545 311.420.150Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -47.118.799 -345.878.783Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -26.723.177 0Ödenen Faiz-603.715 -5.929.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.240.943 4.219.657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.240.943 4.219.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.971.393 1.751.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.212.336 5.971.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.212.336 5.971.393Ticari Alacaklar6 294.642.992 344.635.386İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.618.007 2.705.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 292.024.985 341.929.757Diğer Alacaklar7 112.728 81.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 112.728 81.893Stoklar9 13.864.352 14.096.527Peşin Ödenmiş Giderler10 2.109.337 5.436.279İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 361.021 603.678İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.748.316 4.832.601Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 662.466 355.375Diğer Dönen Varlıklar15 6.362.492 5.955.083ARA TOPLAM329.966.703 376.531.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR329.966.703 376.531.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14 8.083 8.083Ticari Alacaklar6 2.143.187 6.436.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.143.187 6.436.679Diğer Alacaklar7 27.561 34.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 27.561 34.072Maddi Duran Varlıklar11 23.770.540 27.091.338Kullanım Hakkı Varlıkları2.4 48.292.502 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.688.898 4.832.170Peşin Ödenmiş Giderler10 26.621 323.400Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.081.853 4.341.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.039.245 43.067.353TOPLAM VARLIKLAR411.005.948 419.599.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.514.196 4.709.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 2.200.770 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.200.770 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 17.313.426 4.709.345Banka Kredileri8 5.162.843 4.709.345Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.150.583 0Ticari Borçlar6 294.327.037 398.211.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 262.842.682 338.739.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 31.484.355 59.472.176Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.331.655 1.910.479Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 15.449.027 9.219.856Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.034.248 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.932.830 15.650.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.101.728 1.184.461Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.831.102 14.466.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.552.383 2.436.025ARA TOPLAM349.141.376 432.137.551TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.141.376 432.137.551UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 31.780.092 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.964.330 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.964.330 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 28.815.762 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 28.815.762 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 123.453 250.244Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.580.520 4.512.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.580.520 4.512.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.484.065 4.763.018TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER386.625.441 436.900.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.380.507 -17.301.280Ödenmiş Sermaye17 19.440.000 4.860.000Sermaye Düzeltme Farkları17 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)17 -1.861.784 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 29.253.084 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.977.778 115.994Yasal Yedekler115.994 115.994Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler1.861.784 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.153.342 -30.428.834Net Dönem Karı veya Zararı-289.513 -37.862.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.380.507 -17.301.280TOPLAM KAYNAKLAR411.005.948 419.599.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158Transferler-24.965.450 24.965.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.384.558 -37.862.724 -30.478.166 -30.478.166Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728Dönem Sonu Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.860.000 47.440.914 -1.426.630 0 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280Transferler-37.862.724 37.862.724Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-289.513 -289.513 -289.513Sermaye Arttırımı14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-289.513 -37.862.724DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 7.384.558Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 7.773.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -388.661Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -388.661Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 7.384.558TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-289.513 -30.478.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-289.513 -30.478.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823083BIST