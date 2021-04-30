***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 49.260.996 31.247.941Satışların Maliyeti19 -19.571.029 -11.177.361TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.689.967 20.070.580BRÜT KAR (ZARAR)29.689.967 20.070.580Genel Yönetim Giderleri20 -6.676.111 -4.252.243Pazarlama Giderleri20 -17.351.632 -14.459.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 23.435.965 13.968.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -21.805.846 -7.216.557ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.292.343 8.111.367Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 188.694 24.359Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -9.991 -1.776FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.471.046 8.133.950Finansman Giderleri24 -1.624.051 -2.722.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.846.995 5.411.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.190.007 -1.543.123Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.829.765 -495.620Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 639.758 -1.047.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.656.988 3.868.038DÖNEM KARI (ZARARI)4.656.988 3.868.038Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.656.988 3.868.038Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,26490000 0,23550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.988.291 -3.238.862Dönem Karı (Zararı)4.656.988 3.868.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.006.739 14.905.951Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.865.765 5.080.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler205.768 103.711Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 165.681Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 205.768 -61.970Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.499.753 5.131.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 686.756 -1.330.296Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -44.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 15.856.997 6.462.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.020 3.272.606Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -154.479 -53.102Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.610.532 2.398.099Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.928.097 -719.712Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.552.064 1.647.321Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.809 269.905Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -639.758 1.047.503İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.157.109 -17.255.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.621.112 -23.901.188İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)838.882 306.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-110.459.994 -24.207.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-761.334 -1.523.372İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-761.334 -1.523.372Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.360.437 -1.864.081Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.197.711 -87.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.307.684 12.757.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.755.877 27.295.036İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)551.807 -14.537.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.188.703 -1.401.555Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.355.614 -2.379.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler308.890 1.143.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.497.895 660.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.189.005 483.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.493.382 1.518.212Alınan Temettüler23 -51.690 -23.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -616.966 -94.226Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -8.677.936 -3.477.775Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.851.683 -1.161.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI247.538 -290.832Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.943 17.814Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri145.943 17.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -104.574 -385.211Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.574 -385.211Alınan Temettüler23 51.690 23.463Alınan Faiz21 154.479 53.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.073.683 -2.084.677Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 4.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -1.231.187Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.953.557 -4.766.984Ödenen Faiz-120.126 -86.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.814.436 -5.614.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.814.436 -5.614.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.826.980 12.212.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.012.544 6.597.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.012.544 20.826.980Ticari Alacaklar6 362.511.314 255.245.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.657.733 2.038.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 360.853.581 253.207.235Diğer Alacaklar7 1.103.459 341.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.103.459 341.981Stoklar9 17.369.873 15.215.204Peşin Ödenmiş Giderler10 4.688.411 1.420.675İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.688.411 1.420.675Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 274.182 2.125.865Diğer Dönen Varlıklar16 6.234.739 5.874.056ARA TOPLAM401.194.522 301.050.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR401.194.522 301.050.656DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 8.083 8.083Ticari Alacaklar6 0 196.371İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 196.371Diğer Alacaklar7 26.523 26.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 26.523 26.667Maddi Duran Varlıklar12 17.697.331 18.884.589Kullanım Hakkı Varlıkları11 33.103.348 35.683.678Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.185.600 2.481.721Peşin Ödenmiş Giderler10 332.329 402.354Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.826.798 4.187.040TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.180.012 61.870.503TOPLAM VARLIKLAR459.374.534 362.921.159KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 9.825.956 10.735.315İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.613.033 1.714.020Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.613.033 1.714.020İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 8.212.923 9.021.295Banka Kredileri8 1.299.954 1.412.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.912.969 7.608.896Ticari Borçlar6 334.391.616 260.012.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 319.663.815 250.020.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.727.801 9.991.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.040.509 2.229.212Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 25.926.985 13.574.920Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.858.578 0Kısa Vadeli Karşılıklar22.195.080 14.828.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 855.843 623.922Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 21.339.237 14.204.176Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.262.608 2.451.613ARA TOPLAM396.501.332 303.831.187TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER396.501.332 303.831.187UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 26.351.882 27.067.058İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 299.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 299.887İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 26.351.882 26.767.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 26.351.882 26.767.171Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 54.210 50.661Uzun Vadeli Karşılıklar4.696.926 4.859.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.696.926 4.859.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.103.018 31.976.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER427.604.350 335.807.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.770.184 27.113.196Ödenmiş Sermaye18 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları18 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)-1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.977.778 1.977.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.710.166 -70.442.855Net Dönem Karı veya Zararı4.656.988 2.732.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.770.184 27.113.196TOPLAM KAYNAKLAR459.374.534 362.921.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-289.513 289.513 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.868.038 3.868.038 3.868.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 3.868.038 28.248.545 28.248.545Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.732.689 -2.732.689 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.656.988 4.656.988 4.656.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 4.656.988 31.770.184 31.770.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.656.988 3.868.038DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.656.988 3.868.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.656.988 3.868.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933730BIST