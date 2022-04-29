***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 112.959.939 49.260.996Satışların Maliyeti19 -38.459.330 -19.571.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.500.609 29.689.967BRÜT KAR (ZARAR)74.500.609 29.689.967Genel Yönetim Giderleri20 -13.476.142 -6.676.111Pazarlama Giderleri20 -26.238.305 -17.351.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.397.382 23.435.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -937.099 -21.805.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.246.445 7.292.343Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 41.516 188.694Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -9.991FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.287.961 7.471.046Finansman Giderleri24 -1.260.994 -1.624.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.026.967 5.846.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.774.934 -1.190.007Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -8.292.932 -1.829.765Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -482.002 639.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.252.033 4.656.988DÖNEM KARI (ZARARI)30.252.033 4.656.988Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.252.033 4.656.988Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 25 1,72100000 0,26490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.370.661 -8.988.291Dönem Karı (Zararı)30.252.033 4.656.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.614.664 20.006.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.445.397 3.865.765Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.226 205.768Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -14.226 205.768Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.676.448 16.499.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.628.994 686.756Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -44.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 46.047.454 15.856.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.277.112 80.020Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -25.570 -37.059.336 -3.928.097Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34.567.677 2.552.064Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.809Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 8.789.627 -639.758Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.470Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.931.157 -26.157.109Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-375.717.786 -109.621.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.908.652 838.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-373.809.134 -110.459.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-693.623 -761.334İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-693.623 -761.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.941.284 -2.360.437Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.247.345 -3.197.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler307.566.243 78.307.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)328.936.940 77.755.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.370.697 551.807Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.758.726 -1.188.703Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.139.119 12.355.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.227.555 308.890Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.850.417 1.497.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.377.138 -1.189.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.935.540 -1.493.382Alınan Temettüler23 -51.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -616.966Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -3.640.302 -8.677.936Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.924.577 1.851.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-240.132 247.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.632 145.943Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.632 145.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -308.483 -104.574Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-308.483 -104.574Alınan Temettüler23 35.149 51.690Alınan Faiz21 25.570 154.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.074.258 -3.073.683Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.074.258 -2.953.557Ödenen Faiz-120.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.056.271 -11.814.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.056.271 -11.814.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.558.086 20.826.980DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.614.357 9.012.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.614.357 10.558.086Ticari Alacaklar6 705.272.813 364.122.704İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.953.950 2.045.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 701.318.863 362.077.406Diğer Alacaklar7 782.636 134.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 782.636 134.013Stoklar9 42.332.117 22.376.607Peşin Ödenmiş Giderler10 5.256.012 7.590.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.256.012 7.590.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 1.011.461Diğer Dönen Varlıklar16 0 2.874.105ARA TOPLAM774.257.935 408.667.088TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR774.257.935 408.667.088DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 8.083 8.083Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 71.289 26.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 71.289 26.289Maddi Duran Varlıklar12 19.033.162 19.992.412Kullanım Hakkı Varlıkları11 25.705.818 25.746.414Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.353.691 11.902.457Peşin Ödenmiş Giderler10 263.120 176.365Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.785.459 3.282.154Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.220.622 61.134.174TOPLAM VARLIKLAR833.478.557 469.801.262KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 5.563.343 5.491.614İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 66.404 299.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 66.404 299.887İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 5.496.939 5.191.727Banka Kredileri6 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.496.939 5.191.727Ticari Borçlar6 577.884.322 307.377.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 564.171.300 280.633.183İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.713.022 26.744.232Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.117.089 2.875.815Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 48.797.040 40.657.442Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 7.303.233Kısa Vadeli Karşılıklar70.742.169 27.526.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.273.165 1.464.222Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 68.469.004 26.061.852Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 8.208.044 3.765.784ARA TOPLAM719.615.240 387.694.144TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER719.615.240 387.694.144UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 21.759.223 21.074.629İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 21.759.223 21.074.629Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 21.759.223 21.074.629Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.625 9.104Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.647.581 5.827.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.415.429 26.911.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER748.030.669 414.605.407ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.447.888 55.195.855Ödenmiş Sermaye18 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları18 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)18 -1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.977.778 1.977.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-39.627.507 -67.710.166Net Dönem Karı veya Zararı30.252.033 28.082.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.447.888 55.195.855TOPLAM KAYNAKLAR833.478.557 469.801.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.732.689 -2.732.689 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.656.988 4.656.988 4.656.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 4.656.988 31.770.184 31.770.184Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.082.659 -28.082.659 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.252.033 30.252.033 30.252.033Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -39.627.507 30.252.033 85.447.888 85.447.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)30.252.033 4.656.988DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.252.033 4.656.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.252.033 4.656.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025861BIST