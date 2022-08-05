***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:30
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 267.882.956 108.094.137 154.923.017 58.833.141
Satışların Maliyeti
19 -87.342.310 -44.720.172 -48.882.981 -25.149.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.540.646 63.373.965 106.040.036 33.683.998
BRÜT KAR (ZARAR)
180.540.646 63.373.965 106.040.036 33.683.998
Genel Yönetim Giderleri
20 -27.766.649 -13.536.423 -14.290.507 -6.860.312
Pazarlama Giderleri
20 -53.886.861 -31.780.786 -27.648.556 -14.429.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 53.584.205 31.659.505 13.357.460 8.223.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -42.249.856 -28.968.439 -7.483.394 -7.162.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.221.485 20.747.822 69.975.039 13.455.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.995 349.803 481 161.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.992 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.263.480 21.087.633 69.975.520 13.616.588
Finansman Giderleri
22 -2.452.411 -3.057.214 -1.191.417 -1.433.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.811.069 18.030.419 68.784.103 12.183.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.119.451 -4.790.063 -17.344.518 -3.600.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -24.847.626 -2.890.452 -16.554.695 -1.060.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.271.825 -1.899.611 -789.823 -2.539.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 4,64730000 0,75320000 2,92630000 0,48830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.161.854 -1.273.571
Dönem Karı (Zararı)
81.691.618 13.240.357
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.691.618 13.240.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.157.724 36.699.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 8.799.411 7.934.057
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -62.688 48.442
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -62.688 48.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.625.858 22.222.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.241.589 1.665.959
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -44.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 112.384.269 20.601.022
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
i ile İlgili Düzeltmeler
21 -70.950 -193.078
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.426.696 3.182.219
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
42.538.983 7.086.567
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-49.227.781 -8.028.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 26.134.145 4.790.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.950 -313.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.343.457 -38.835.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-792.813.403 -245.758.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.133.195 767.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-790.680.208 -246.526.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.701 -426.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.667.701 -426.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.914.064 -2.684.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.401.819 -4.113.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
634.378.853 174.743.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
644.585.813 176.868.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.206.960 -2.125.462
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.762.908 -1.456.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.033.947 40.861.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.601.364 42.155.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.432.583 -1.294.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.505.885 11.104.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -555.497 -805.575
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -33.732.500 -13.421.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.598.793 -548.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.266 347.305
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.266 347.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.713.158 -1.114.334
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.713.158 -1.114.334
Alınan Temettüler
35.149 25.845
Alınan Faiz
21 70.950 193.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.660.878 -8.532.381
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -676.813
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.660.878 -7.708.916
Ödenen Faiz
0 -146.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.183 -10.354.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.902.183 -10.354.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.558.086 20.826.980
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.460.269 10.472.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.460.269 10.558.086
Ticari Alacaklar
6 1.114.397.124 364.122.704
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.178.493 2.045.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.110.218.631 362.077.406
Diğer Alacaklar
7 1.754.102 134.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.754.102 134.013
Stoklar
9 62.353.359 22.376.607
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.169.844 7.590.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.169.844 7.590.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 1.011.461
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 2.874.105
ARA TOPLAM
1.203.134.698 408.667.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.203.134.698 408.667.088
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Diğer Alacaklar
7 73.901 26.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.901 26.289
Maddi Duran Varlıklar
12 21.134.640 19.992.412
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 22.202.595 25.746.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.805.943 11.902.457
Peşin Ödenmiş Giderler
10 194.814 176.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.995.635 3.282.154
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.415.611 61.134.174
TOPLAM VARLIKLAR
1.259.550.309 469.801.262
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.277.294 5.491.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.277.294 5.191.727
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.277.294 5.191.727
Ticari Borçlar
6 892.528.487 307.377.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 867.651.728 272.293.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.876.759 35.083.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.112.907 2.875.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 58.420.808 40.657.442
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 18.780.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.115.390 27.526.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.401.769 1.464.222
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 104.713.621 26.061.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 13.198.367 3.765.784
ARA TOPLAM
1.098.433.384 387.694.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.098.433.384 387.694.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.645.231 21.074.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 15.645.231 21.074.629
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 15.645.231 21.074.629
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.146 9.104
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.576.075 5.827.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.229.452 26.911.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.662.836 414.605.407
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.887.473 55.195.855
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.627.507 -67.710.166
Net Dönem Karı veya Zararı
81.691.618 28.082.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.887.473 55.195.855
TOPLAM KAYNAKLAR
1.259.550.309 469.801.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.732.689 -2.732.689 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.082.659 28.082.659 28.082.659
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.082.659 -28.082.659 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.691.618 81.691.618 81.691.618
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -39.627.507 81.691.618 136.887.473 136.887.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052543
BIST