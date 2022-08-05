***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 267.882.956 108.094.137 154.923.017 58.833.141Satışların Maliyeti19 -87.342.310 -44.720.172 -48.882.981 -25.149.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.540.646 63.373.965 106.040.036 33.683.998BRÜT KAR (ZARAR)180.540.646 63.373.965 106.040.036 33.683.998Genel Yönetim Giderleri20 -27.766.649 -13.536.423 -14.290.507 -6.860.312Pazarlama Giderleri20 -53.886.861 -31.780.786 -27.648.556 -14.429.154Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 53.584.205 31.659.505 13.357.460 8.223.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -42.249.856 -28.968.439 -7.483.394 -7.162.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.221.485 20.747.822 69.975.039 13.455.479Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.995 349.803 481 161.109Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -9.992 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.263.480 21.087.633 69.975.520 13.616.588Finansman Giderleri22 -2.452.411 -3.057.214 -1.191.417 -1.433.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.811.069 18.030.419 68.784.103 12.183.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.119.451 -4.790.063 -17.344.518 -3.600.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -24.847.626 -2.890.452 -16.554.695 -1.060.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.271.825 -1.899.611 -789.823 -2.539.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369DÖNEM KARI (ZARARI)81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 4,64730000 0,75320000 2,92630000 0,48830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.161.854 -1.273.571Dönem Karı (Zararı)81.691.618 13.240.357Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.691.618 13.240.357Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.157.724 36.699.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 8.799.411 7.934.057Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 -62.688 48.442Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -62.688 48.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler116.625.858 22.222.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.241.589 1.665.959Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -44.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 112.384.269 20.601.022Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeleri ile İlgili Düzeltmeler21 -70.950 -193.078Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.426.696 3.182.219Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri42.538.983 7.086.567Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-49.227.781 -8.028.513Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -4.809Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 26.134.145 4.790.063Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.950 -313.071İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-170.343.457 -38.835.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-792.813.403 -245.758.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.133.195 767.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-790.680.208 -246.526.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.667.701 -426.109İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.667.701 -426.109Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.914.064 -2.684.895Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.401.819 -4.113.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler634.378.853 174.743.296İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)644.585.813 176.868.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.206.960 -2.125.462Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.762.908 -1.456.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.033.947 40.861.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.601.364 42.155.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.432.583 -1.294.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.505.885 11.104.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -555.497 -805.575Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -33.732.500 -13.421.961Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.598.793 -548.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.266 347.305Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.266 347.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.713.158 -1.114.334Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.713.158 -1.114.334Alınan Temettüler35.149 25.845Alınan Faiz21 70.950 193.078FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.660.878 -8.532.381Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -676.813Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -7.660.878 -7.708.916Ödenen Faiz0 -146.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.902.183 -10.354.058NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.902.183 -10.354.058DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.558.086 20.826.980DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.460.269 10.472.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.460.269 10.558.086Ticari Alacaklar6 1.114.397.124 364.122.704İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.178.493 2.045.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.110.218.631 362.077.406Diğer Alacaklar7 1.754.102 134.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.754.102 134.013Stoklar9 62.353.359 22.376.607Peşin Ödenmiş Giderler10 6.169.844 7.590.112İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.169.844 7.590.112Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 1.011.461Diğer Dönen Varlıklar16 0 2.874.105ARA TOPLAM1.203.134.698 408.667.088TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.203.134.698 408.667.088DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 8.083 8.083Diğer Alacaklar7 73.901 26.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar73.901 26.289Maddi Duran Varlıklar12 21.134.640 19.992.412Kullanım Hakkı Varlıkları11 22.202.595 25.746.414Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.805.943 11.902.457Peşin Ödenmiş Giderler10 194.814 176.365Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.995.635 3.282.154TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.415.611 61.134.174TOPLAM VARLIKLAR1.259.550.309 469.801.262KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.277.294 5.491.614İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 299.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 299.887İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 7.277.294 5.191.727Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.277.294 5.191.727Ticari Borçlar6 892.528.487 307.377.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 867.651.728 272.293.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 24.876.759 35.083.719Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.112.907 2.875.815Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 58.420.808 40.657.442Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 18.780.131Kısa Vadeli Karşılıklar107.115.390 27.526.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.401.769 1.464.222Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 104.713.621 26.061.852Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.198.367 3.765.784ARA TOPLAM1.098.433.384 387.694.144TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.098.433.384 387.694.144UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 15.645.231 21.074.629İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 15.645.231 21.074.629Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 15.645.231 21.074.629Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.146 9.104Uzun Vadeli Karşılıklar14 8.576.075 5.827.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.229.452 26.911.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.122.662.836 414.605.407ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.887.473 55.195.855Ödenmiş Sermaye18 19.440.000 19.440.000Sermaye Düzeltme Farkları18 47.440.914 47.440.914Geri Alınmış Paylar (-)-1.861.784 -1.861.784Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29.253.084 29.253.084Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.426.630 -1.426.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.426.630 -1.426.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.426.630 -1.426.630Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.977.778 1.977.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-39.627.507 -67.710.166Net Dönem Karı veya Zararı81.691.618 28.082.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.887.473 55.195.855TOPLAM KAYNAKLAR1.259.550.309 469.801.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.732.689 -2.732.689 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.082.659 28.082.659 28.082.659Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.082.659 -28.082.659 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.691.618 81.691.618 81.691.618Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -39.627.507 81.691.618 136.887.473 136.887.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları81.691.618 13.240.356 51.439.585 8.583.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052543BIST