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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2022 20:09
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bi


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.03.2022
Genel Kurul Tarihi 18.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Şirket Merkezi: Altın Damlası Toplantı Salonu / Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent -İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
15 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İntema Çagrı İlan ve Vekaletname-2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 İNTEMA Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İntema GK Hazirun Cetveli-2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İntema GK Toplantı Tutanağı-2021.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021634


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