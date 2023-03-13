***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu, Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,10 - Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,15 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İNTEMA_2022_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani-11042023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İntema Çağrı İlan ve Vekaletname 11.04.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 15:00'da Esentepe, Büyükdere Cad. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dökümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123824BIST