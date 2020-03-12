***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.03.2020 15:46
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılacak olan alımların 2020 yılında da %10 oranını aşması öngörülmekte olup yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilerek, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827486
BIST
15:3395.938
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
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330,29
En Düşük
323,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|131.044.180
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.573.785
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|209.435.419
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.160.886
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.573.813
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.087.346
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.025.466
|% -19,99
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|RYSAS
|4,57
|42.591.017
|% -19,68
|
|ASELS
|24,98
|654.542.225
|% -4,51
|
|THYAO
|8,85
|447.730.525
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.024.216
|% 19,80
|
|GARAN
|8,93
|264.890.632
|% -6,78
|
|MGROS
|20,96
|240.917.385
|% -8,79
|
|IHLGM
|0,97
|137.857.369
|% -13,39
|
|ODAS
|1,39
|155.525.368
|% -13,66
|
|KARSN
|1,40
|110.089.884
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|90.300.664
|% -5,65
|
|CEMAS
|0,77
|62.516.428
|% -16,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8992
|7,9388
|% -0,51
|
|Frank
|6,6210
|6,6609
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6607
|1,6690
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|