***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır.Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılacak olan alımların 2020 yılında da %10 oranını aşması öngörülmekte olup yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilerek, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827486BIST