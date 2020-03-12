GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.03.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER



***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır.
  
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den  yapılacak olan alımların 2020 yılında da %10 oranını  aşması öngörülmekte olup yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilerek, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827486


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:3395.938
Değişim :  -4,98% |  -5.028,53
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
95.675
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 29.153.544 % 20,00  
ECZYT 13,22 131.044.180 % 19,96  
SELEC 8,85 142.573.785 % 19,92  
DEVA 11,92 209.435.419 % 19,92  
PINSU 2,84 19.160.886 % 19,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8992 7,9388 % -0,51  
Frank 6,6210 6,6609 % 0,40  
Riyal 1,6607 1,6690 % 0,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.609 -26,23  
Altın Gr. 326 326 -0,35  
Cumhuriyet 2.167 2.199 -24,00  
Tam 2.152 2.207 -26,73  
Yarım 1.040 1.068 -12,93  
Çeyrek 522 534 -6,47  
Gümüş.Ons 16,05 16,10 -0,68  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 -0,06  
B. Petrol 33,84 33,84 -1,95  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru