Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.03.2022 19:14
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2021 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılacak olan alımların 2022 yılında da %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010941


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.089
Değişim :  0,45% |  9,42
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 177,20 2.346.049 % 9,99  
PKENT 436,90 3.965.741 % 9,99  
GZNMI 25,22 42.136.695 % 9,94  
AYEN 10,97 98.313.569 % 9,92  
YEOTK 57,05 12.150.655 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6507 14,7005 % 0,01  
Euro 16,0447 16,1536 % 0,40  
Sterlin 19,1504 19,2465 % 0,23  
Frank 15,4819 15,5752 % -0,41  
Riyal 3,8995 3,9190 % -0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -5,89  
Altın Gr. 900 900 -5,58  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 -0,15  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,15  
B. Petrol 98,67 98,67 -1,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru