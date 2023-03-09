***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2023 19:26
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin ilişkili tarafları olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapmış olduğu mal alımlarının 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı, Şirketimizin kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılacak olan alımların 2023 yılında da %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122466
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0435
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,0768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0929
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.116,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9470
|18,9661
|% 0,14
|
|Euro
|20,0622
|20,1170
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,5227
|22,6357
|% 0,65
|
|Frank
|20,1827
|20,3043
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0341
|5,0593
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|11,60
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|48,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|24,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|12,00
|
Seans Raporu
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