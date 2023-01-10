***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 18:07
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 49.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-
2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099714
BIST
18:054.988
En Yüksek
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En Düşük
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18:0518,7715
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6015
18:0520,1623
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7700
|18,7715
|% 0,00
|
|Euro
|20,1512
|20,1623
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7377
|22,8517
|% -0,22
|
|Frank
|20,2625
|20,3845
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.656
|7.722
|14,00
|
|Yarım
|3.719
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,00
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,96
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