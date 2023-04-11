***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kayıtlı Sermaye Tavan tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen tadil metni oy birliğiyle kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136549BIST