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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 18:21
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kayıtlı Sermaye Tavan tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen tadil metni oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136549


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