***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 17:23
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 19.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 49.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmış olup, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 19.04.2023 tarihinde tescil edilerek, 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140104
BIST