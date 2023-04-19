***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 49.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 19.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 49.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmış olup, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 19.04.2023 tarihinde tescil edilerek, 19 Nisan 2023 tarih ve 10815 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İNTEMA Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140104BIST