***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.01.2021 16:26
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama E BİAŞ-2-204 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902620
BIST
17:471.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -23,05
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:477,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1247
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:479,0560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:47443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,83
|Açılış
|: 443,37
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.284.246
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.785.567
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|KOZAL
|113,90
|1.927.781.140
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.602.193.468
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|807.923.273
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|529.878.822
|% -2,44
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4782
|7,4807
|% 1,63
|
|Euro
|9,0492
|9,0567
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1945
|% 0,92
|
|Frank
|8,3831
|8,4336
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 1,57
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-7,88
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
|