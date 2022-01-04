***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.01.2022 17:11
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5780 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II .15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988693
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 0,4374
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5203
En Düşük
12,9640
18:0515,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 0,5466
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3484
En Düşük
14,6944
18:05780,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 21,34
|Açılış
|: 780,34
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4727
|13,5057
|% 3,35
|
|Euro
|15,2669
|15,3484
|% 3,69
|
|Sterlin
|18,0753
|18,1660
|% 2,72
|
|Frank
|14,5668
|14,6546
|% 2,60
|
|Riyal
|3,5544
|3,5722
|% 2,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|13,08
|
|Altın Gr.
|777
|778
|18,64
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,24
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında