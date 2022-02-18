***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









rtelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 18.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6795 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002791BIST