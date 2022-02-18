***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.02.2022 16:54
rtelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6795 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002791
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0714
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,45
|Açılış
|: 831,66
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6513
|13,6532
|% 0,53
|
|Euro
|15,4604
|15,4862
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,5119
|18,6047
|% 0,39
|
|Frank
|14,7604
|14,8493
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6274
|3,6456
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,68
|
|Altın Gr.
|831
|831
|2,22
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,08
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,71
|