***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 18:52
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.05.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, yatırımcı ilişkileri bölümü görevlisi olarak belirlenmiş olan Eda Şahin'in yerine Onur Akköse'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937060
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
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8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2708
En Düşük
10,2024
18:05506,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 506,90
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|AYEN
|6,02
|26.650.535
|% 9,85
|
|ISBTR
|40.885,20
|1.341.454
|% 9,60
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|DOBUR
|14,20
|2.400.546
|% -7,67
|
|VAKFN
|10,86
|194.694.824
|% -7,57
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3845
|8,3910
|% -0,26
|
|Euro
|10,2548
|10,2647
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8387
|11,8981
|% 0,01
|
|Frank
|9,2813
|9,3372
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2262
|2,2373
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|9,03
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,02
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,26
|