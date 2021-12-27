***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 16:32
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak Bağış ve Yardım Politikamızın ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986394
BIST
16:501.901
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|ISKPL
|5,39
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|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
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|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
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|SMART
|5,63
|3.597.627
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|63.388.484
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
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|238.767
|% -6,42
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|SANFM
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|14.088.042
|% -6,39
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|GARAN
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|1.914.957.270
|% 0,00
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|THYAO
|20,90
|1.783.916.391
|% -1,04
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|EREGL
|28,94
|1.697.801.228
|% 1,97
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|SASA
|50,45
|1.563.221.418
|% 5,99
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|KRDMD
|9,52
|1.345.923.562
|% 0,95
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|YKBNK
|3,66
|1.159.723.194
|% 3,68
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|EKGYO
|2,24
|583.501.427
|% 0,90
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|GARAN
|11,72
|1.914.957.270
|% 0,00
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|KRDMD
|9,52
|1.345.923.562
|% 0,95
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|ODAS
|1,37
|141.133.373
|% 0,00
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|16:50
|Alış
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|Dolar
|11,3071
|11,3316
|% 3,10
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|Euro
|12,7976
|12,8239
|% 3,09
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|Sterlin
|15,2098
|15,2861
|% 3,48
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|Frank
|12,3128
|12,3870
|% 3,38
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|Riyal
|3,0164
|3,0316
|% 3,37
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|16:50
|Alış
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,13
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|Altın Gr.
|663
|663
|24,98
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|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
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|Tam
|4.423
|4.539
|-13,41
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|Yarım
|2.138
|2.196
|-6,49
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|Çeyrek
|1.072
|1.098
|-3,24
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|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,24
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|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,23
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