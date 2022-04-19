***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERİT BÜLENT ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.08.1978 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdürü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---MUSTAFA ÖZGEN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.Tic.A.Ş. - CEO / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiNEJAT EMRE ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil ---SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Holding Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiHASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil BağımsızYönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917959 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917959 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022087BIST