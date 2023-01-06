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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2023 16:13
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şükrü Işık Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Finansal Operasyonlar ve Hazine Müdürü/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.04.2011 0212 350 87 75 yatirimciiliskileri.intema@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205869-700773
Onur Akköse Yatırımcı İlişkileri Görevlisi/Vergi Sorumlu Uzmanı 20.05.2021 0212 350 87 78 yatirimciiliskileri.intema@eczacibasi.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095283


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HKTM 61,65 61.858.178 % 9,99  
TETMT 278,60 4.849.689 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.760.688 % 9,98  
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Altın Ons 1.848 1.848 14,77  
Altın Gr. 1.110 1.110 3,89  
Cumhuriyet 7.503 7.617 18,00  
Tam 7.540 7.602 14,00  
Yarım 3.651 3.716 7,00  
Çeyrek 1.831 1.858 4,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 0,41  
Gümüş Gr. 14,14 14,16 0,13  
B. Petrol 78,77 78,77 0,08  
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