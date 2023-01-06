***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞükrü Işık Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Finansal Operasyonlar ve Hazine Müdürü/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.04.2011 0212 350 87 75 yatirimciiliskileri.intema@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205869-700773Onur Akköse Yatırımcı İlişkileri Görevlisi/Vergi Sorumlu Uzmanı 20.05.2021 0212 350 87 78 yatirimciiliskileri.intema@eczacibasi.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095283BIST