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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2023 09:01
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİBEL HURİYE ÜĞDÜL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096370


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BIST En Aktif Hisseler10:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 7,48 18.320.353 % 10,00  
BALAT 23,10 201.686 % 10,00  
CASA 210,10 47.903 % 10,00  
VKING 39,60 815.641 % 10,00  
TERA 28,20 5.327.318 % 9,98  
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10:36 Alış Satış %  
Dolar 18,7784 18,7847 % 0,42  
Euro 20,0434 20,0581 % 0,73  
Sterlin 22,7105 22,8244 % 0,67  
Frank 20,2204 20,3422 % 0,67  
Riyal 4,9848 5,0098 % 0,46  
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10:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 7,27  
Altın Gr. 1.133 1.133 10,40  
Cumhuriyet 7.588 7.703 50,00  
Tam 7.659 7.730 142,00  
Yarım 3.709 3.779 70,00  
Çeyrek 1.860 1.889 35,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 0,06  
Gümüş Gr. 14,46 14,49 0,14  
B. Petrol 79,89 79,89 1,32  
Seans Raporu 10:36
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