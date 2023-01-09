***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.01.2023 09:01
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİBEL HURİYE ÜĞDÜL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096370
BIST
10:365.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 34,42
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.357
10:3618,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7974
En Düşük
18,6125
10:3620,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1447
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,1077
En Düşük
19,9153
10:361.133,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.133,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GSRAY
|7,48
|18.320.353
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|5.327.318
|% 9,98
|
|KATMR
|2,59
|194.038.060
|% -9,12
|
|FENER
|67,15
|323.344.723
|% -7,06
|
|UMPAS
|5,18
|63.015
|% -5,82
|
|FLAP
|15,30
|40.301.451
|% -4,97
|
|ATLAS
|3,22
|1.858.589
|% -4,73
|
|KRDMD
|19,72
|1.738.962.139
|% 2,39
|
|THYAO
|144,20
|1.436.344.299
|% 1,19
|
|EREGL
|42,10
|1.157.606.950
|% 1,10
|
|ENKAI
|34,86
|890.336.907
|% 2,11
|
|ASELS
|63,80
|851.232.900
|% 1,43
|
|KRDMD
|19,72
|1.738.962.139
|% 2,39
|
|EKGYO
|9,19
|810.638.599
|% -0,33
|
|KATMR
|2,59
|194.038.060
|% -9,12
|
|YKBNK
|10,72
|423.106.367
|% -0,28
|
|PETKM
|19,47
|549.124.212
|% 0,72
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7784
|18,7847
|% 0,42
|
|Euro
|20,0434
|20,0581
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,7105
|22,8244
|% 0,67
|
|Frank
|20,2204
|20,3422
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,46
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|10,40
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.659
|7.730
|142,00
|
|Yarım
|3.709
|3.779
|70,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,14
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|1,32
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, TOASO
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KRDMD
-
10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 49 artarak (% 0.73 ) 4, 770
-
10:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, VKING, GSRAY, ONCSM, SDTTR, HKTM, CASA, BRKO, TERA, PRKAB
-
10:51
KUVVA, BARMA, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında