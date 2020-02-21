***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.02.2020 16:59
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820870
BIST
17:11117.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.489,86
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:116,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:116,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6214
En Düşük
6,5655
17:11322,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,11
|Açılış
|: 322,83
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,14
|91.887.359
|% 17,35
|
|DGGYO
|6,57
|40.039.743
|% 15,47
|
|ESCOM
|3,12
|8.878.593
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,87
|18.343.571
|% 12,74
|
|SAYAS
|3,63
|5.546.913
|% 12,73
|
|MIPAZ
|3,06
|160.586.391
|% -14,04
|
|HATEK
|8,45
|13.774.170
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.218.780
|% -4,94
|
|THYAO
|14,45
|1.656.877.824
|% 0,56
|
|ASELS
|28,94
|1.098.220.881
|% 2,05
|
|KOZAA
|12,56
|680.533.940
|% 11,74
|
|IPEKE
|9,80
|665.871.784
|% 6,41
|
|KRDMD
|2,79
|504.767.608
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,55
|356.875.983
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|407.442.035
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,79
|504.767.608
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,54
|228.200.302
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|174.412.799
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8889
|7,9284
|% 0,68
|
|Frank
|6,2074
|6,2448
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
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