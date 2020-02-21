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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

21.02.2020 16:59
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***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820870


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ESCOM 3,12 8.878.593 % 14,71  
ARDYZ 14,87 18.343.571 % 12,74  
SAYAS 3,63 5.546.913 % 12,73  
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Frank 6,2074 6,2448 % 0,51  
Riyal 1,6268 1,6349 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.641 21,33  
Altın Gr. 323 323 5,11  
Cumhuriyet 2.143 2.176 46,00  
Tam 2.131 2.184 43,55  
Yarım 1.030 1.056 21,06  
Çeyrek 516 528 10,54  
Gümüş.Ons 18,46 18,50 0,11  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
B. Petrol 58,39 58,39 -0,92  
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