***INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [INTEM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) pay piyasasında 24.03.2021-02.04.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.04.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil NoBuran Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 37787712Emek Temizlik Gıda İnşaat Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 26145704Emek Kümes Hayvancılığı Madeni Yağ Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 42834116Adem KAYA 26038086Mehmet KAYA 24074773Burhan KAYA 23722955Karar 2021/18 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923567BIST