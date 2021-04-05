***INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
05.04.2021 19:25
***INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) pay piyasasında 24.03.2021-02.04.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.04.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı/Unvanı MKK Sicil No
Buran Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 37787712
Emek Temizlik Gıda İnşaat Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 26145704
Emek Kümes Hayvancılığı Madeni Yağ Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 42834116
Adem KAYA 26038086
Mehmet KAYA 24074773
Burhan KAYA 23722955
Karar 2021/18 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923567
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
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1.443
En Düşük
1.429
18:058,1040
En Yüksek
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|: -0,59%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:059,6001
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1012
|8,1040
|% -0,59
|
|Euro
|9,5756
|9,6001
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,2511
|11,3075
|% 0,09
|
|Frank
|8,6321
|8,6841
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,27
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-2,81
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Seans Raporu
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