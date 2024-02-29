***INVAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***INVAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [INVAZ]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalar28/02/2024 tarihinde saat 17:56'da yapılan Borsamız duyurusunda Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görmeye başlayacağı belirtilen, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFIAZY62428 ISIN kodlu borçlanma araçları tahsisli olarak satıldığından II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği kapsamında Borsamızda işlem göremeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252911BIST