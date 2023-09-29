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***INVEO* *AKSFA* *ERGLI* *DENFA* *HDFFL* *QNBFB* *ULUFA* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

29.09.2023 17:33
***INVEO* *AKSFA* *ERGLI* *DENFA* *HDFFL* *QNBFB* *ULUFA* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***INVEO******AKSFA******ERGLI******DENFA******HDFFL******QNBFB******ULUFA******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, CAGFA, AKSFA, INVEO, HDFFL, DENFA, QNBFB, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK22417 60.000.000 29.09.2023 02.02.2024 03.10.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF42418 75.000.000 29.09.2023 04.04.2024 03.10.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT32411 50.000.000 29.09.2023 07.03.2024 03.10.2023
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYHA2317 330.000.000 29.09.2023 26.12.2023 03.10.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHDAK32411 113.950.000 29.09.2023 15.03.2024 03.10.2023
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAKE2418 162.050.000 29.09.2023 16.10.2024 03.10.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK12414 200.000.000 29.09.2023 05.01.2024 03.10.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12422 1.000.300.000 29.09.2023 12.01.2024 03.10.2023
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTA2323 420.000.000 29.09.2023 28.12.2023 03.10.2023


İlgili Şirketler [ULUFA, CAGFA, AKSFA, INVEO, HDFFL, DENFA, QNBFB, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198269


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