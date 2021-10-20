***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.10.2021 09:03
***INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E %220 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 30,453 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971507
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3177
En Düşük
9,2835
18:0510,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0415
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8702
En Düşük
10,8059
18:05531,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,03
|Açılış
|: 531,66
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
531,78
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3103
|9,3140
|% 0,21
|
|Euro
|10,8379
|10,8676
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,8070
|12,8713
|% 0,25
|
|Frank
|10,0284
|10,0889
|% 0,03
|
|Riyal
|2,4731
|2,4855
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|6,41
|
|Altın Gr.
|531
|531
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|-0,37
|