***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 13:38
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877749
BIST
15:001.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:007,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:009,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:00472,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:00
|NETAS
|21,34
|169.800.881
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.333.572
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.182.183
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.080.056
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|132.908.494
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.001.724
|% -9,99
|
|SISE
|7,16
|1.564.404.973
|% -2,19
|
|GARAN
|7,14
|956.465.807
|% 0,56
|
|ASELS
|19,48
|951.882.072
|% 0,83
|
|TURSG
|6,14
|840.200.091
|% 8,10
|
|THYAO
|10,75
|808.593.859
|% 2,38
|
|SISE
|7,16
|1.564.404.973
|% -2,19
|
|KRDMD
|3,41
|644.234.556
|% 0,59
|
|TURSG
|6,14
|840.200.091
|% 8,10
|
|GARAN
|7,14
|956.465.807
|% 0,56
|
|PENGD
|4,70
|528.136.199
|% -1,26
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7073
|7,7119
|% -0,12
|
|Euro
|9,0554
|9,0665
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9957
|10,0458
|% 0,70
|
|Frank
|8,3990
|8,4496
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0555
|2,0659
|% 0,40
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|14,79
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|9,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|8,71
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|4,22
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,55
|
Seans Raporu
15:00
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15:14TURSG
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