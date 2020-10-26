***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:07
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883786
BIST
17:271.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -32,46
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:278,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1180
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:279,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:27495,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,95
|Açılış
|: 495,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.266.913
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.059.415
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|100.743.230
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.545.820
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.561.349
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.056.172
|% -10,00
|
|ARTI
|7,83
|442.653
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.140.021.719
|% 6,59
|
|ECILC
|7,51
|1.398.058.391
|% 5,03
|
|GARAN
|6,86
|1.024.184.678
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|838.640.438
|% -4,85
|
|FENER
|38,24
|731.782.427
|% 0,74
|
|TSKB
|1,94
|3.140.021.719
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,82
|587.425.544
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,72
|468.883.289
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,40
|673.820.480
|% -2,30
|
|IHLAS
|1,19
|239.740.068
|% -7,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0767
|8,0851
|% 1,48
|
|Euro
|9,5488
|9,5568
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,4883
|10,5409
|% 1,21
|
|Frank
|8,8760
|8,9295
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1498
|2,1606
|% 1,50
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|
Seans Raporu
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