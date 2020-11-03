***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 12:23
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885679
BIST
13:361.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:368,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4924
En Düşük
8,4096
13:369,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1118
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9353
En Düşük
9,7754
13:36517,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,43
|Açılış
|: 517,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:36
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.022.786
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.449.684
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,38
|758.850.051
|% 0,31
|
|PETKM
|4,24
|727.807.408
|% 3,41
|
|TSKB
|2,34
|598.782.924
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,30
|513.558.491
|% -3,23
|
|GARAN
|6,68
|440.239.149
|% 1,06
|
|TSKB
|2,34
|598.782.924
|% -8,24
|
|PETKM
|4,24
|727.807.408
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,30
|513.558.491
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,46
|337.946.429
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|396.019.033
|% 2,19
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4870
|8,4917
|% 0,61
|
|Euro
|9,9299
|9,9351
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,9873
|11,0424
|% 1,09
|
|Frank
|9,2243
|9,2799
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% 0,51
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,25
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.504
|36,77
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,79
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,89
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,07
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|1,22
|