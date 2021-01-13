***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 11:09
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901717
BIST
11:111.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,14
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:117,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:119,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:11444,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,97
|Açılış
|: 444,04
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:11
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|RODRG
|16,00
|8.885.795
|% -7,99
|
|KUTPO
|63,85
|107.552.579
|% -6,92
|
|ESEN
|22,20
|114.447.492
|% -5,69
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|574.224.744
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|313.117.212
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.852.195
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|851.126.559
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|410.707.021
|% -0,38
|
|ZOREN
|3,02
|142.225.879
|% 2,03
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4320
|7,4368
|% -0,24
|
|Euro
|9,0706
|9,0779
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,1364
|10,1872
|% -0,21
|
|Frank
|8,3488
|8,3991
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% -0,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|1,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|57,01
|57,01
|0,43
|
Seans Raporu
11:11
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11:21
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11:21
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