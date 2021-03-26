***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:18
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920778
BIST
11:351.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:357,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:359,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:35443,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,35
|Açılış
|: 443,82
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:35
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.127.091
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.537.666
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|262.642.055
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,80
|2.720.384
|% -4,74
|
|BSOKE
|3,65
|61.212.671
|% -4,70
|
|TKURU
|235,60
|253.670
|% -4,03
|
|GARAN
|7,09
|784.506.364
|% 1,43
|
|SISE
|7,42
|430.887.791
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,84
|329.394.021
|% 8,57
|
|VESTL
|36,64
|299.753.392
|% -1,24
|
|KRDMD
|6,60
|273.905.178
|% 2,17
|
|GARAN
|7,09
|784.506.364
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|77.797.352
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|229.703.170
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,21
|132.435.158
|% 2,31
|
|SISE
|7,42
|430.887.791
|% 2,77
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9846
|7,9904
|% 0,64
|
|Euro
|9,4129
|9,4302
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,9754
|11,0304
|% 1,03
|
|Frank
|8,4561
|8,5071
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1245
|2,1351
|% 0,72
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,83
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,38
|
Seans Raporu
11:35
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11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.59 ) 1, 439
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